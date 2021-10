Covid, ultime news. Iss: in over 80 non vaccinati tasso di decessi 13 volte più alto. LIVE (Di sabato 9 ottobre 2021) Via libera del ministero della Salute alla terza dose per over 60 e fragili: la somministrazione è prevista almeno 6 mesi dopo la seconda. Ancora 8,4 milioni però gli italiani over 12 che non hanno fatto neppure la prima inoculazione. La curva dei casi in Italia continua comunque a scendere. Nuovo record di morti in Russia: 968 vittime in 24 ore Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 ottobre 2021) Via libera del ministero della Salute alla terza dose per60 e fragili: la somministrazione è prevista almeno 6 mesi dopo la seconda. Ancora 8,4 milioni però gli italiani12 che non hanno fatto neppure la prima inoculazione. La curva dei casi in Italia continua comunque a scendere. Nuovo record di morti in Russia: 968 vittime in 24 ore

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 3.023 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. So… - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - RaiNews : #Covid, in #Russia è record di decessi giornalieri: 890 persone nelle ultime 24 ore - NewsletterLeggo : Rabiot positivo al Covid-19: out con la Roma. Le ultime sul francese Le news del giorno di Juventus… - lupogrigio111 : RT @Claudie9223: #pregliasco:' RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CON SCAMBIO DI FORCHETTA E VICINANANZA AL RISTORANTE' ...?? LE ULTIME FOLLIE DI UN… -