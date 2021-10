Advertising

TV7Benevento : Covid: Letta, 'domani sarò alla Cgil a portare solidarietà Pd'... - TV7Benevento : Covid: Letta chiama Landini, 'no spazio a violenza fascista'... - TV7Benevento : Covid: Letta, 'è ora di sciogliere Forza Nuova'... - TV7Benevento : Covid: Letta, 'attacchi squadristi, Paese risponda unito a degenerazioni intollerabili'... - juricapovilla : @TheStarAvenger @MrBrown84325743 @anna30048679 @ladyonorato @Gfbrt Contento tu... se nel frattempo ti va di fare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Letta

La Sicilia

Sulla stessa lunghezza d'onda Enrico: "Ho chiamato Landini per esprimere tutto il nostro sdegno e la nostra completa solidarietà alla Cgil. Dobbiamo reagire subito, non bisogna lasciare ......governo 'prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il...: "Contro la Cgil attacchi squadristi" vedi anche Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ...Terza dose di vaccino anti-Covid per tutti i 'fragili' e per gli over 60 dopo almeno 6 mesi da completamento primo ciclo. Mentre sono ancora 8,4 milioni gli i ...Roma, 9 ott. "Cambio i miei programmi e domani torno a Roma per andare alla sede della Cgil a portare la solidarietà mia e di tutto il Pd. #NoallaViolenzaFascis ...