Corteo no green pass, Conestà (Mosap): «Poliziotti non siano bersaglio» (Di sabato 9 ottobre 2021) «Al di là dell'essere d'accordo o meno con la questione green pass che il nostro sindacato ha abbondantemente criticato, non è ammissibile che i Poliziotti impiegati in servizio di ordine pubblico diventino bersaglio di violenti e facinorosi. Nessuno vuole reprimere il sacrosanto diritto a manifestare pacificamente, ma la polizia è tenuta a garantire l'ordine che alcuni non stanno rispettando». Così Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap) sugli scontri di queste ore a Roma. «Le scelte del governo, per quanto discutibili, non devono diventare un'occasione per bersagliare uomini e donne in divisa. Non si lasci che la questione green pass sfoci in una guerra civile tra poveri, perché lo ricordiamo, ...

