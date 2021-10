Con la delega fiscale Draghi ha aperto un varco. Ma ora… (Di sabato 9 ottobre 2021) Il disegno di legge delega sulla revisione (e non, correttamente, sulla riforma) del sistema fiscale dunque c’è. Il Parlamento lo discuterà e, probabilmente, finirà per emendarlo chirurgicamente in modo da consentirne l’approvazione da parte della stessa maggioranza che a suo tempo approvò il documento delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato su cui il disegno di legge delega visibilmente si basa. Dalla data di approvazione del disegno di legge delega decorreranno (salvo proroghe) i 18 mesi entro i quali il governo – quale che esso sia – potrà emanare i decreti delegati. Si potrebbe discutere a lungo sulla puntualità con cui il disegno di legge delega indica i principi cui i decreti delegati dovranno attenersi ed i criteri direttivi che dovranno essere ... Leggi su formiche (Di sabato 9 ottobre 2021) Il disegno di leggesulla revisione (e non, correttamente, sulla riforma) del sistemadunque c’è. Il Parlamento lo discuterà e, probabilmente, finirà per emendarlo chirurgicamente in modo da consentirne l’approvazione da parte della stessa maggioranza che a suo tempo approvò il documento delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato su cui il disegno di leggevisibilmente si basa. Dalla data di approvazione del disegno di leggedecorreranno (salvo proroghe) i 18 mesi entro i quali il governo – quale che esso sia – potrà emanare i decretiti. Si potrebbe discutere a lungo sulla puntualità con cui il disegno di leggeindica i principi cui i decretiti dovranno attenersi ed i criteri direttivi che dovranno essere ...

