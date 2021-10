Altro che Juve-Alessandria: cosa è andato in onda su Dazn (Di sabato 9 ottobre 2021) Ancora un grossolano errore da parte di Dazn che ha trasmesso il programma Forum al posto dell’amichevole tra Juve ed Alessandria. Continuano le polemiche attorno all’ormai sempre più famosa emittente Dazn. Questa mattina era prevista la trasmissione dell’amichevole tra la Juventus e l’Alessandria, match dove Massimiliano Allegri ha potuto provare i calciatori che hanno giocato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 ottobre 2021) Ancora un grossolano errore da parte diche ha trasmesso il programma Forum al posto dell’amichevole traed. Continuano le polemiche attorno all’ormai sempre più famosa emittente. Questa mattina era prevista la trasmissione dell’amichevole tra lantus e l’, match dove Massimiliano Allegri ha potuto provare i calciatori che hanno giocato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilfoglio_it : Altro che aggressione del governo al patrimonio delle famiglie, accade l'esatto contrario: il Superbonus 110% prele… - borghi_claudio : @Armando75326951 Posto che per il lavoro non è ancora arrivato in aula, non mi risulta che anche solo quello per i… - mara_carfagna : Chi lavora per sminuire la svolta del Pnrr al Sud lavora contro il #Sud. Chi dice che non cambierà niente, non vuol… - Ariel03220960 : RT @studentinogpUD: Oggi su La Verità in seconda pagina trovate la nostra lettera a Rettore e Prorettore ??, in cui tra l’altro denunciamo l… - giovann04381938 : @corrado_soldato Credo anche che sopra quella roba chiamata Europa ci sia qualcun altro a dirigere. A occhio eh.... -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Tra Stati Uniti e Cina ora la sfida si fa pericolosa Specialmente gli americani, che l'altro ieri hanno espresso tutta la loro frustrazione al mondo. In un'intervista concessa alla BBC, il Consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha detto ...

Beautiful Anticipazioni 10 ottobre 2021: Steffy è distrutta! Liam le toglie Kelly Infatti, dall'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, la ragazza non ha fatto altro che soffrire, fisicamente e di conseguenza psicologicamente. Beautiful Anticipazioni: Liam toglie la ...

Altro che accoglienza, l'Europa vuole i muri anti-migranti Panorama Torna Bimbimbici: pedalata sul lungomare e visita all’Acquario Torna BIMBIMBICI la manifestazione di Fiab che domani 10 ottobre parte da piazza del Plebiscito e prevede anche una visita all’Acquario. L’evento è inserito anche nel programma Nature WWF. La manifest ...

Calciomercato Roma, assalto Milan | Pronti 40 milioni Una nuova pista di mercato vede il Milan all'assalto di un talento della Roma. Ma strapparlo dai giallorossi sembra impresa impossibile ...

Specialmente gli americani,l'ieri hanno espresso tutta la loro frustrazione al mondo. In un'intervista concessa alla BBC, il Consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha detto ...Infatti, dall'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, la ragazza non ha fattosoffrire, fisicamente e di conseguenza psicologicamente. Beautiful Anticipazioni: Liam toglie la ...Torna BIMBIMBICI la manifestazione di Fiab che domani 10 ottobre parte da piazza del Plebiscito e prevede anche una visita all’Acquario. L’evento è inserito anche nel programma Nature WWF. La manifest ...Una nuova pista di mercato vede il Milan all'assalto di un talento della Roma. Ma strapparlo dai giallorossi sembra impresa impossibile ...