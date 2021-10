Advertising

LOLAPEREZ16 : RT @romatoday: Whirlpool, si tratta ancora ma il 15 ottobre scattano i licenziamenti - romatoday : Whirlpool, si tratta ancora ma il 15 ottobre scattano i licenziamenti - Yogaolic : Whirlpool Napoli si tratta, forse ammortizzatori sociali nel mentre si fa la transizione…ma perché chiudono a Napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool tratta

Today.it

La multinazionale ha chiuso ad un'altra proroga della procedura di licenziamento ''se non si costituisce un consorzio'. I sindacati: ''Intervengano i ministri Giorgetti e ...Siinfatti di reperire risorse essenziali per una transizione ecologica effettiva, per ... per salvaguardare i posti di lavoro oggi in pericolo dall'Alitalia allaalla Gkn a tante ...La multinazionale ha chiuso ad un'altra proroga della procedura di licenziamento ''se non si costituisce un consorzio". I sindacati: ''Intervengano i ministri Giorgetti e Orlando'' ...Dal 9 al 12 ottobre, Sorrento ospiterà due importanti eventi legati al G20. Sorrento. Dal 9 al 12 ottobre, Sorrento ospiterà due importanti eventi legati al G20. Si tratta della riunione ministeriale ...