Whatsapp, Facebook e Instagram down: la società ammette nuovi problemi tecnici (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nuovo down di Facebook . E problemi tecnici anche per le altre sue piattaforme Instagram e Whatsapp . Lo ha reso noto la società stessa, riferendo che "alcune persone e imprese hanno difficoltà ad ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nuovodi. Eanche per le altre sue piattaforme. Lo ha reso noto lastessa, riferendo che "alcune persone e imprese hanno difficoltà ad ...

