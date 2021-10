Vite al limite, il concorrente si suicida: dramma per il Dottor Now (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vite al limite un paziente del Dottor Now si suicida: aveva solo 35 anni. La famiglia del ragazzo fa causa allo show. Vite al limite, James Bonner è il paziente morto suicida a soli 35 anni. I suoi familiari hanno deciso di procedere legalmente contro il programma del Dottor Now, ecco di che si tratta. Leggi su youmovies (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.alun paziente delNow si: aveva solo 35 anni. La famiglia del ragazzo fa causa allo show.al, James Bonner è il paziente mortoa soli 35 anni. I suoi familiari hanno deciso di procedere legalmente contro il programma delNow, ecco di che si tratta.

