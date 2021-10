Strappare lungo i bordi, il teaser e la data di uscita della serie di Zerocalcare (Di venerdì 8 ottobre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=eEhwTQUvarQ Lo ammette lui stesso, Zerocalcare, che è passato già un anno (un po’ meno, a dire il vero) da quando aveva annunciato l’arrivo su Netflix della sua serie animata, Strappare lungo i bordi. Tanto che molti, sia sui social che fra i suoi stessi parenti e amici, iniziavano a dubitare che si fosse inventato tutto. E invece no, ecco debuttare in queste ore il primo teaser ufficiale del progetto animato che arriverà nei prossimi mesi su Netflix: secondo quando si capisce dal video e recita la sinossi ufficiale, gli episodi disegnati dallo stesso artista romano racconteranno la storia di un viaggio complicato che Zerocalcare fa con i suoi amici Sarah e Secco. Ovviamente lungo la strada emergeranno ... Leggi su wired (Di venerdì 8 ottobre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=eEhwTQUvarQ Lo ammette lui stesso,, che è passato già un anno (un po’ meno, a dire il vero) da quando aveva annunciato l’arrivo su Netflixsuaanimata,. Tanto che molti, sia sui social che fra i suoi stessi parenti e amici, iniziavano a dubitare che si fosse inventato tutto. E invece no, ecco debuttare in queste ore il primoufficiale del progetto animato che arriverà nei prossimi mesi su Netflix: secondo quando si capisce dal video e recita la sinossi ufficiale, gli episodi disegnati dallo stesso artista romano racconteranno la storia di un viaggio complicato chefa con i suoi amici Sarah e Secco. Ovviamentela strada emergeranno ...

