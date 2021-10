Roma | Spinazzola punta al rientro in campo a inizio dicembre

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Leonardointravede la fine del lungo calvario: il terzino dellaa tornare inCome riferito dal Corriere dello Sport, Leonardocontinua il lavoro di riabilitazione per riprendersi dall’infortunio che lo aveva colpito nel corso dell’Europeo. Il terzino dellainizia ad intravedere ilin. Il ritorno potrebbe avvenire in occasione della trasferta di Conference League in casa del CSKA Sofia, fissata per il 9. Altro apmento nel mirino, se non si volessero affrettare i tempi, sarebbe quello del 13, quando in campionato lo Spezia arriverà all’Olimpico per far visita ai giallorossi. L'articolo ...