Porsche e reddito di cittadinanza, denunciati in 117 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto e per questo in 117 sono stati denunciati. In un caso, a beneficiare della misura, anche il possessore di una Porsche. I finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, mediante una serie di approfondite attività di analisi (condotte anche con l'ausilio della componente specialistica del Corpo e in sinergia con l'Inps) e mirati accertamenti investigativi, hanno quindi individuato e denunciato i soggetti che nella provincia hanno percepito il reddito. Oltre alla denuncia dei responsabili all'Autorità Giudiziaria, le Fiamme Gialle hanno provveduto a segnalare le risultanze investigative alla Direzione Provinciale dell'Inps, ai fini dell'immediata revoca dell'erogazione del beneficio e del recupero delle somme indebitamente incassate, ad oggi ...

