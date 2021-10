Petrolio, WTI sopra gli 80 dollari. Ai massimi dal 2014 (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il West Texas Intermediate (WTI), un tipo di Petrolio prodotto in Texas e utilizzato come benchmark sui mercati internazionali, ha superato la soglia psicologica degli 80 dollari, portandosi su livelli che non si vedevano da novembre 2014. I prezzi del greggio stanno sperimentando grandi rialzi negli ultimi giorni, in tandem con quelli di gas e carbone, a causa della crisi energetica che si sta abbattendo su Europa e Asia. Alle 16.30, i future sul greggio Brent di dicembre hanno raggiunto gli 83,34 dollari al barile, in aumento di 1,40 dollari o dell’1,72%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di novembre scambiano in rialzo di 1,78 dollari, o del 2,27%, a 80,08 dollari al barile. Entrambi i future sono in rialzo di oltre il 60% ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il West Texas Intermediate (WTI), un tipo diprodotto in Texas e utilizzato come benchmark sui mercati internazionali, ha superato la soglia psicologica degli 80, portandosi su livelli che non si vedevano da novembre. I prezzi del greggio stanno sperimentando grandi rialzi negli ultimi giorni, in tandem con quelli di gas e carbone, a causa della crisi energetica che si sta abbattendo su Europa e Asia. Alle 16.30, i future sul greggio Brent di dicembre hanno raggiunto gli 83,34al barile, in aumento di 1,40o dell’1,72%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di novembre scambiano in rialzo di 1,78, o del 2,27%, a 80,08al barile. Entrambi i future sono in rialzo di oltre il 60% ...

Advertising

PaoloLuraschi : PetrolioWTI 79.32$ Quotazioni futures riferimento sul petrolio in mini rintracciamento da picchi/massimi di periodo… - ansa_economia : Petrolio: Wti in lieve calo su aumento scorte Usa. A 77,05 dollari al barile. Brent resta a 81,08 #ANSA - fisco24_info : Petrolio: Wti in lieve calo su aumento scorte Usa: A 77,05 dollari al barile. Brent resta a 81,08 - Andreacocco87 : RT @RiskControlnews: Quando ti alzi alla mattina e vedi il petrolio vicino a 80(nostro primo target..) ricordati la prossima volta di non i… - fisco24_info : Borse giù, preoccupa l’inflazione con il petrolio al top: I contratti sul Wti sono sui massimi dal 2014, quelli sul… -