Per colpa di Starliner la NASA rimescola le carte (Di venerdì 8 ottobre 2021) La NASA ha riassegnato due astronauti dalle missioni dell'equipaggio commerciale Boeing a uno SpaceX mentre l'agenzia affronta i ritardi nello sviluppo del CST-100 Starliner e elabora un accordo di scambio di posti con la Russia.

