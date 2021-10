Pena di morte, alla Cina il tragico primato delle esecuzioni. Ma altri 4 Paesi non sono da meno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Pena di morte, ancora una volta il drammatico primato delle esecuzioni spetta alla Cina. Nonostante la “concorrenza” americana. E malgrado nel 2020 il monitoraggio della situazione a livello mondiale abbia indicato un significativo decremento delle condanne capitali. Del resto, se è vero che a livello planetario sono in totale 144 gli Stati che hanno abolito la sentenza letale, nelle leggi o nella prassi – 108 dei quali per tutti i reati –. È altresì innegabile che la Pena di morte è ancora in vigore in 55 Stati. Anche se, i Paesi che eseguono effettivamente le condanne sono assai di meno, secondo quanto riporta Amnesty ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021)di, ancora una volta il drammaticospetta. Nonostante la “concorrenza” americana. E malgrado nel 2020 il monitoraggio della situazione a livello mondiale abbia indicato un significativo decrementocondanne capitali. Del resto, se è vero che a livello planetarioin totale 144 gli Stati che hanno abolito la sentenza letale, nelle leggi o nella prassi – 108 dei quali per tutti i reati –. È altresì innegabile che ladiè ancora in vigore in 55 Stati. Anche se, iche eseguono effettivamente le condanneassai di, secondo quanto riporta Amnesty ...

Advertising

amnestyitalia : Le donne condannate alla pena capitale subiscono una spregevole discriminazione - amnestyitalia : Sulla piattaforma #AmnestyAcademy è disponibile un nuovo corso per gli over 14 sul tema della pena di morte. Se hai… - amnestyitalia : #Usa Ernest Johnson, un uomo nero di 61 anni con disabilità mentali, è stato messo a morte ieri nonostante i tanti… - SecolodItalia1 : Pena di morte, alla Cina il tragico primato delle esecuzioni. Ma altri 4 Paesi non sono da meno… - Surfiniae : #USA Il Missouri ignora perfino l’appello del Papa: pena di morte per un malato mentale -

Ultime Notizie dalla rete : Pena morte Contro l'imperialismo e il revisionismo storico. L'intero intervento della Bielorussia all'Onu Le atrocità dei nazisti hanno portato alla morte di milioni di persone in tutto il mondo. Durante ... E in questo contesto, non vale la pena di spostare la responsabilità da una testa malata a una sana, ...

Pena di morte, Noury (Amnesty International): 'Donne al centro, tre volte vittime invisibili' Non importa quanto, ma come e perché. Per questo la Giornata mondiale ed europea contro la pena di morte quest'anno sarà dedicata alle donne, le vittime invisibili del patibolo. Poche, ma sacrificate tre volte: 'all'esecuzione; ad un processo ingiusto che non tiene conto del background in ...

Donne e pena di morte, una realtà invisibile: un’UdA per parlarne Orizzonte Scuola Il Kazakistan inasprisce le pene per consumo di carni di animali domestici Al vaglio delle autorità kazake un disegno di legge per inasprire le sanzioni per il consumo di carne di animali domestici. Lo ha annunciato il viceministro dell'ecologia, della geologia e delle risor ...

Caso Martina Rossi, Vanneschi e Albertoni chiedono l’affidamento ai servizi sociali Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni chiederanno la messa alla prova ai servizi sociali dopo che, nella giornata di ieri 7 ottobre, la Cassazione ha ...

Le atrocità dei nazisti hanno portato alladi milioni di persone in tutto il mondo. Durante ... E in questo contesto, non vale ladi spostare la responsabilità da una testa malata a una sana, ...Non importa quanto, ma come e perché. Per questo la Giornata mondiale ed europea contro ladiquest'anno sarà dedicata alle donne, le vittime invisibili del patibolo. Poche, ma sacrificate tre volte: 'all'esecuzione; ad un processo ingiusto che non tiene conto del background in ...Al vaglio delle autorità kazake un disegno di legge per inasprire le sanzioni per il consumo di carne di animali domestici. Lo ha annunciato il viceministro dell'ecologia, della geologia e delle risor ...Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni chiederanno la messa alla prova ai servizi sociali dopo che, nella giornata di ieri 7 ottobre, la Cassazione ha ...