Occhio al finto SMS Centro Impiego dal numero 8938930915 ad ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Bisogna fare molta attenzione ad un SMS che sta girando molto in Italia, con falsa comunicazione che ci rimanda al Centro Impiego dal numero 8938930915. Una vera e propria truffa, secondo quanto riportato da diversi utenti, considerando il fatto che i malintenzionati puntano senza troppe remore al credito disponibile sulla SIM. Situazione che, almeno in parte, richiama quanto vissuto di recente con Poste Info, come vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo. State alla larga dal fake SMS Centro Impiego dal numero 8938930915 I centri dell’Impiego contattano gli utenti per email oppure chiamano loro all’utenza segnalata al momento della compilazione della scheda personale. Sostanzialmente, la bufala viene a galla prendendo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Bisogna fare molta attenzione ad un SMS che sta girando molto in Italia, con falsa comunicazione che ci rimanda aldal. Una vera e propria truffa, secondo quanto riportato da diversi utenti, considerando il fatto che i malintenzionati puntano senza troppe remore al credito disponibile sulla SIM. Situazione che, almeno in parte, richiama quanto vissuto di recente con Poste Info, come vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo. State alla larga dal fake SMSdalI centri dell’contattano gli utenti per email oppure chiamano loro all’utenza segnalata al momento della compilazione della scheda personale. Sostanzialmente, la bufala viene a galla prendendo ...

Occhio al finto SMS Centro Impiego dal numero 8938930915 ad ottobre OptiMagazine Di Gennaro a TMW Radio: "Chiesa sa fare tutti i ruoli d'attacco" Antonio Di Gennaro, commentatore della Nazionale per la RAI, è intervenuto durante il programma Stadio Aperto per analizzare la sconfitta dell'Italia contro la ...

