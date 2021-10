Nobel per la Pace a Maria Ressa e Dmitry Muratov (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Comitato per il Nobel norvegese venerdì 8 ottobre, a Oslo, ha assegnato il Nobel per la Pace 2021 a due giornalisti: Dmitry Muratov, cofondatore nel 1993 e caporedattore dal 1995 del giornale d'inchiesta russo Novaja Gazeta - la testata per la quale scriveva la giornalista russa Anna Politkovskaja, uccisa a colpi di arma da fuoco il 7 ottobre 2006 - e Maria Ressa, cittadina filippina naturalizzata statunitense, reporter della Cnn e cofondatrice del sito investigativo Rappler, noto per le sue inchieste sull'operato del governo del presidente filippino Rodrigo Duterte, soprattutto in relazione alla sua sanguinosa "guerra alla droga". Venne nominata nel 2018 dal Time “Person of the Year”. La commissione, si legge nella motivazione, ha deciso di premiare i due ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Comitato per ilnorvegese venerdì 8 ottobre, a Oslo, ha assegnato ilper la2021 a due giornalisti:, cofondatore nel 1993 e caporedattore dal 1995 del giornale d'inchiesta russo Novaja Gazeta - la testata per la quale scriveva la giornalista russa Anna Politkovskaja, uccisa a colpi di arma da fuoco il 7 ottobre 2006 - e, cittadina filippina naturalizzata statunitense, reporter della Cnn e cofondatrice del sito investigativo Rappler, noto per le sue inchieste sull'operato del governo del presidente filippino Rodrigo Duterte, soprattutto in relazione alla sua sanguinosa "guerra alla droga". Venne nominata nel 2018 dal Time “Person of the Year”. La commissione, si legge nella motivazione, ha deciso di premiare i due ...

