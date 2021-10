Niente più cori razzisti negli stadi: presa una decisione storica nei confronti dei colpevoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il caso di Firenze è stato (fortunatamente) molto discusso nei giorni a seguire del match. I cori razzisti rivolti ai giocatori azzurri Koulibaly, Anguissa e Osimhen allo stadio Franchi non sono passati inosservati e le squadre di Serie A sono pronte a prendere una decisione storica che limiterà questo fenomeno ignobile. cori razzisti stadi Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella lunga riunione di ieri, i club hanno deciso di adottare una linea comune e prendere una decisione netta. Se attualmente il colpevole è allontanato solo dallo stadio in cui commette il gesto, presto il divieto sarà esteso a tutti gli impianti. I razzisti saranno banditi da tutti gli ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il caso di Firenze è stato (fortunatamente) molto discusso nei giorni a seguire del match. Irivolti ai giocatori azzurri Koulibaly, Anguissa e Osimhen alloo Franchi non sono passati inosservati e le squadre di Serie A sono pronte a prendere unache limiterà questo fenomeno ignobile.Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella lunga riunione di ieri, i club hanno deciso di adottare una linea comune e prendere unanetta. Se attualmente il colpevole è allontanato solo dalloo in cui commette il gesto, presto il divieto sarà esteso a tutti gli impianti. Isaranno banditi da tutti gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Salvini: 'Togliere l'aggiornamento del catasto. Niente aumento tasse, mettiamolo scritto'. Il leader della Lega: '… - capuanogio : Alfonso #Donnarumma: 'Sono cose che succedono, non c'è niente da dire. Speravo non accadesse anche se un po' me l'a… - borghi_claudio : Severo ma giusto. Aggiungo che nelle supplettive non c'è il secondo turno, vince subito chi prende più voti quindi… - R_Reventlov_G : @BenedettaFrucci Il fatto che una persona così influente nel panorama politico fa uso di droghe e va a prostitute/i… - FrankRN10 : RT @_schiaffino__: quindi secondo Carmine Raiola il Milan di Paolo Maldini dovrebbe difendere un tesserato del Paris Saint Germain Ma qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente più In coma a 30 anni. Il comitato etico: staccate la spina Quando abbiamo avuto in mano la diagnosi con la certezza al 110 % che non ci siano dubbi sul fatto che non ci sia più niente da fare, abbiamo chiesto che venga posto fine a questa sofferenza". La ...

F1, GP Turchia 2021: orario d'inizio e come vedere in tv le prove libere Niente da perdere invece da parte della Ferrari che si augura di migliorare ancor di più le proprie prestazioni rispetto a Sochi. Per Carlos Sainz sarà un weekend in salita: l'iberico, visto il ...

Niente smart working senza green pass, non c'è più modo di beffare la legge RagusaNews Quando abbiamo avuto in mano la diagnosi con la certezza al 110 % che non ci siano dubbi sul fatto che non ci siada fare, abbiamo chiesto che venga posto fine a questa sofferenza". La ...da perdere invece da parte della Ferrari che si augura di migliorare ancor dile proprie prestazioni rispetto a Sochi. Per Carlos Sainz sarà un weekend in salita: l'iberico, visto il ...