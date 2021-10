Morgan al Maker Music 2021 | ospite sul Main Stage

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il calendario di, la sezione diFaire Rome – European Edition, si arricchisce di un nuovo nome:sarà protagonista sabato 9 Ottobre sul. LEGGI ANCHE:– NAIP, La Rappresentante di Lista, Max Casacci: torna. Il direttore artistico: ‘Il tema di quest’anno è l’errore’ Alle 17:00 l’artista salirà sul palco del Cubeper dialogare insieme al direttore artistico Andrea Lai sul tema di questa edizione: l’errare sia declinato nel senso del viaggio che in quello dello sbagliare. Perché sebbene oggi l’errore sia visto come qualcosa da evitare, nellaa a volte è stato proprio l’errore ad accendere la creatività degli artisti. Assecondando e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morgan Maker

Funweek

Si vocifera che anchefarà la sua apparizione ma, come spesso succede, bisognerà aspettare l'... Andrea Lai "Quest'annoMusic racconterà l'azione dell'errare come scintilla creativa - ......Stanley e T. Rowe Price. Le previsioni degli esperti Secondo le ricerche fatte di recente sul tema, in base alle dichiarazioni dei policy, le possibilità che a questo meeting venga ...Musica, parole e innovazioni: sabato 9 Ottobre, Morgan sul Main Stage del Maker Music 2021 all'interno di Maker Faire Rome ...