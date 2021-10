Montella: «Sono molto più me stesso all’estero che in Italia. Mi sento meno giudicato» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor. Quando è subentrato in panchina la squadra era 15esima nel campionato turco, oggi è al decimo posto. In Italia lo hanno spesso accusato di essere distaccato, quasi presuntuoso. Si difende: «E’ una etichetta, nel calcio te le appiccicano addosso ed è difficile toglierle. Magari non Sono stato sempre capace io a dimostrare il contrario, ma la mia è sempre stata solo riservatezza e rispetto dei ruoli. Quando i miei giocatori esultano io elaboro, penso a quello da fare subito dopo, ma non significa che dentro non provo la stessa gioia. In questa esperienza turca sto certamente esternando di più le mie emozioni». Racconta di sentirsi più a suo agio all’estero che in Italia. «Sono ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Vincenzo, allenatore dell’Adana Demirspor. Quando è subentrato in panchina la squadra era 15esima nel campionato turco, oggi è al decimo posto. Inlo hanno spesso accusato di essere distaccato, quasi presuntuoso. Si difende: «E’ una etichetta, nel calcio te le appiccicano addosso ed è difficile toglierle. Magari nonstato sempre capace io a dimostrare il contrario, ma la mia è sempre stata solo riservatezza e rispetto dei ruoli. Quando i miei giocatori esultano io elaboro, penso a quello da fare subito dopo, ma non significa che dentro non provo la stessa gioia. In questa esperienza turca sto certamente esternando di più le mie emozioni». Racconta di sentirsi più a suo agioche in. «...

Advertising

napolista : #Montella: «Sono molto più me stesso all’estero che in Italia. Mi sento meno giudicato» Alla Gazzetta: «Balotelli?… - simona_montella : @ARMS0FASTRANG3R Sono al cimitero venite a trovarmi - simona_montella : @_F1N3L1N3_ Sono d'accordo - simona_montella : @gioxHS1 Ma secondo me sono seriamente adorabili in queste foto - Silvia_LT_ : @simona_montella si vabbè anche io sono sposata con louis -