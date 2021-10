Milan, programmate due cessioni a gennaio! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Milan, idee chiare per il futuro sul mercato. Dopo aver rinforzato la rosa con sette innesti nella sessione estiva, Maldini e Massara hanno individuato due possibili cessioni già per il prossimo gennaio.Sono finiti ai margini del progetto, infatti, Andrea Conti e Samu Castillejo. Nessuno dei due ha ancora esordito da titolare in gare ufficiali questa stagione e, a meno di sorprese, la situazione rimarrà invariata per tutto il campionato.Per questo, la dirigenza rossonera ha già programmato la partenza dei due giocatori. Pioli Castillejo Milan Per quanto riguarda il terzino italiano, la società sarebbe disposta a farlo partire a zero, in vista della scadenza del contratto a fine stagione. Per la partenza dell’esterno spagnolo, invece, si pensava di incassare una cifra intorno ai 6 milioni.Pronti a lasciare il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021), idee chiare per il futuro sul mercato. Dopo aver rinforzato la rosa con sette innesti nella sessione estiva, Maldini e Massara hanno individuato due possibiligià per il prossimo gennaio.Sono finiti ai margini del progetto, infatti, Andrea Conti e Samu Castillejo. Nessuno dei due ha ancora esordito da titolare in gare ufficiali questa stagione e, a meno di sorprese, la situazione rimarrà invariata per tutto il campionato.Per questo, la dirigenza rossonera ha già programmato la partenza dei due giocatori. Pioli CastillejoPer quanto riguarda il terzino italiano, la società sarebbe disposta a farlo partire a zero, in vista della scadenza del contratto a fine stagione. Per la partenza dell’esterno spagnolo, invece, si pensava di incassare una cifra intorno ai 6 milioni.Pronti a lasciare il ...

Milan, programmate due cessioni a gennaio: cifre e dettagli

ADDIO A GENNAIO - Sia il terzino destro nativo di Lecco che l'esterno offensivo spagnolo non hanno ancora mai messo

Nuovo stadio Milan - Inter, non si torna indietro: l'annuncio di Sala Milan e Inter attendono con impazienza le elezioni comunali a Milano. Sono programmate per inizio ottobre e i club non vedono l'ora di riprendere le discussioni sul nuovo stadio. Sono ormai note le ...

Milan, programmate due cessioni a gennaio: cifre e dettagli Calciomercato.com Supercoppa Italiana il 22 dicembre? Juventus e Inter non sono d'accordo Non c'è nessuna intesa sulla data della Supercoppa Italiana, che l'Arabia Saudita ha deciso di programmare per il 22 dicembre 2021 in relazione agli altri impegni sportivi che ci saranno nel Paese. Gi ...

INFORTUNI – Erlic, brutte notizie! Ibra, Morata, Spinazzola, Criscito, Praet e Pjaca… Importanti novità in arrivo dai campi e dai quotidiani sugli infortunati per i fantallenatori. Chi torna e chi no (con relativi tempi di recupero) in vista della ripresa del campionato, in programma s ...

