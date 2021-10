Martina Rossi, i due imputati condannati chiederanno l’affidamento ai servizi sociali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Chiusa la complicata vicenda giudiziaria sul caso di Martina Rossi con la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 3 anni per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, si apre quello della espiazione della pena. I due uomini, che hanno incassato la prescrizione di due reati: ovvero l’omissione di soccorso e la morte in conseguenza di altro reato, chiederanno l’affidamento ai servizi sociali come previsto dalla legge. La studentessa 20enne morì precipitando dalla terrazza di una camera d’albergo, a Palma di Maiorca, mentre voleva sfuggire al tentativo di violenza sessuale. Questa mattina è stato loro notificato il decreto che prevede la sospensione della pena in attesa che venga stabilita la modalità di espiazione della condanna. “Ora abbiamo 30 giorni per la richiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Chiusa la complicata vicenda giudiziaria sul caso dicon la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 3 anni per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, si apre quello della espiazione della pena. I due uomini, che hanno incassato la prescrizione di due reati: ovvero l’omissione di soccorso e la morte in conseguenza di altro reato,aicome previsto dalla legge. La studentessa 20enne morì precipitando dalla terrazza di una camera d’albergo, a Palma di Maiorca, mentre voleva sfuggire al tentativo di violenza sessuale. Questa mattina è stato loro notificato il decreto che prevede la sospensione della pena in attesa che venga stabilita la modalità di espiazione della condanna. “Ora abbiamo 30 giorni per la richiesta ...

