Marotta: “Faremo di tutto affinché Lautaro possa proseguire con noi” (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato così di Lautaro Martinez dal palco del Festival dello Sport di Trento:“Lautaro Martinez sta dimostrando con i fatti di avere qualità, è un professionista.Faremo di tutto affinché possa proseguire all’Inter, con questo rinnovo stiamo mettendo le basi per il futuro con lui all’Inter. Stiamo mettendo le basi per il futuro facendo un giusto mix tra giovani e giocatori più esperti”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha parlato così diMartinez dal palco del Festival dello Sport di Trento:“Martinez sta dimostrando con i fatti di avere qualità, è un professionista.diall’Inter, con questo rinnovo stiamo mettendo le basi per il futuro con lui all’Inter. Stiamo mettendo le basi per il futuro facendo un giusto mix tra giovani e giocatori più esperti”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

