Maria Ressa e Dmitry Muratov, Nobel per la Pace a 2 giornalisti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il premio Nobel per la Pace è stato assegnato a due giornalisti: Maria Ressa e Dmitry Muratov, ecco le motivazioni. (screenshot video)Il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione nelle Filippine e in Russia. L'Accademia dunque ha scelto: dopo la decisione di assegnare il Nobel per la letteratura allo scrittore Abdulrazak Gurnah, considerato voce dei rifugiati, adesso arriva un'altra premiazione che sicuramente sarà molto apprezzata dall'opinione pubblica.

