Måneskin tornano con “MAMMAMIA” | esce oggi il nuovo singolo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021)in attesa del tour europeo e delle date italiane dei live Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, icon “MAMMAMIA”, ilfuori l’8 ottobre 2021. Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo &, il brano è registrato in presa diretta per mantenere un suono molto ruvido. Nonostante sia una canzone rock, richiama vibrazioni dance e da club, a partire da un potente riff di basso e una batteria incalzante. Il testo scanzonato parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. La band, per la prima volta, mostra il proprio lato autoironico. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan faranno ritorno alla ...