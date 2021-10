Lucca Comics & Games 2021: oggi l'inaugurazione delle mostre di Palazzo Ducale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aperte le esposizioni di Palazzo Ducale che ci accompagneranno fino a Lucca Comics & Games 2021, grandi artisti da tutto il mondo, tra le opere in mostra, le tavole originali di Will Eisner e i 52 autoritratti dei fumettisti italiani che andranno ad arricchire le Gallerie degli Uffizi. Si avvia la rassegna Lucca Comics & Games 2021 a riveder le stelle con l'inaugurazione delle mostre di Palazzo Ducale. Le esposizioni rendono omaggio ai maestri di tutto il mondo e ci accompagnano a scoprire nuove, a volte imprevedibili, tendenze. Aperte quindi da questo week end, le mostre di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aperte le esposizioni diche ci accompagneranno fino a, grandi artisti da tutto il mondo, tra le opere in mostra, le tavole originali di Will Eisner e i 52 autoritratti dei fumettisti italiani che andranno ad arricchire le Gallerie degli Uffizi. Si avvia la rassegnaa riveder le stelle con l'di. Le esposizioni rendono omaggio ai maestri di tutto il mondo e ci accompagnano a scoprire nuove, a volte imprevedibili, tendenze. Aperte quindi da questo week end, ledi ...

QlNGXIAO : sono stata in una fumetteria enorme e non avevano praticamente nulla dei manga di bsd sono tristissima spero ci siano al lucca comics - LuccaCandG : Acquista almeno 30€ di prodotti presenti nel Lucca Comics&Games Store su - AgCultNews : Lucca Comics, in mostra i 52 autoritratti dei fumettisti italiani degli Uffizi @LuccaCandG @coconino_press… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Lucca Comics & Games 2021, aperte le esposizioni di Palazzo Ducale che ci accompagnano al festival… - BestMovieItalia : Lucca Comics & Games 2021, aperte le esposizioni di Palazzo Ducale che ci accompagnano al festival -… -