Lino Banfi | “Ho venduto dei Rolex falsi ai napoletani Imbrogliare loro non è facile | ne vado fiero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Non finisce mai di sorprendere. L’attore 85enne originario di Andria in Puglia, nei giorni scorsi, in occasione del premio San Gennaro a Napoli, ha rilasciato una dichiarazione inaspettate a “Il Mattino”, approfittandone di trovarsi proprio nella città partenopea. “Questa non l’ho mai detta a nessuno”, afferma il popolare attore sempre attivo nel mondo del cinema e della televisione. L’episodio al quale allude, fa riferimento all’epoca della sua giovinezza quando – ancora non era ildi successo che oggi tutti conosciamo – doveva “escogitare” soluzioni particolari per vivere la vita quotidiana, racimolando così dei piccoli guadagni. “Da giovane, per fare qualche lira, ero in miseria, riuscii a vendereai. Io e un amico ci travestivamo da ufficiali ...