L’Eurovision arriva a Torino, nello spot la Mole è granata e con lo stemma del Toro (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Eurovision 2022 arriverà a Torino e per annunciare l’evento è stato fatto uno spot nell’ultimo fotogramma compare la Mole Antoneliana tinta di granata e con lo stemma del Toro nello spot della Rai per annunciare l’arrivo delL’Eurovision a Torino per il 2022 spunta fuori un fotogramma della Mole Antoneliana tinta di granata e con lo stemma del Toro. #Eurovision2022: è Torino la città scelta per ospitare il contest europeo della musica https://t.co/tjWVq90WD7@EurovisionRai @EBU HQ @twiTorino #Eurovision #Eurovision2022 #ESCITA pic.twitter.com/mQiExvitGh — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) October ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021)2022 arriverà ae per annunciare l’evento è stato fatto unonell’ultimo fotogramma compare laAntoneliana tinta die con lodeldella Rai per annunciare l’arrivo delper il 2022 spunta fuori un fotogramma dellaAntoneliana tinta die con lodel. #Eurovision2022: èla città scelta per ospitare il contest europeo della musica https://t.co/tjWVq90WD7@EurovisionRai @EBU HQ @twi#Eurovision #Eurovision2022 #ESCITA pic.twitter.com/mQiExvitGh — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) October ...

Advertising

SkyTG24 : Arriva sotto la Mole l'evento non sportivo più seguito al mondo, vinto quest'anno dai #Maneskin… - TgrRaiPiemonte : È ufficiale. L'@Eurovision arriva a Torino il 10, 12 e 14 maggio. Un evento da 200 milioni di telespettatori.… - patrizia6119 : RT @TgrRaiPiemonte: È ufficiale. L'@Eurovision arriva a Torino il 10, 12 e 14 maggio. Un evento da 200 milioni di telespettatori. @TgrRai #… - JOvincello95 : RT @SkyTG24: Arriva sotto la Mole l'evento non sportivo più seguito al mondo, vinto quest'anno dai #Maneskin - SalvatoreMaior3 : RT @SkyTG24: Arriva sotto la Mole l'evento non sportivo più seguito al mondo, vinto quest'anno dai #Maneskin -