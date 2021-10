Laporta | “Il rinnovo di Pedri arriverà a breve Per Ansu Fati c’è fiducia”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In una lunga intervista rilasciata a RAC1, Joanha parlato anche dei rinnovi in casa Barça, in particolare quello dei giovani talenti: “Siamo nel processo di rinnovamento e i rinnovi dei nostri giovani sono una priorità. Forse la prossima settimana avrete buone notizie, soprattutto per quanto riguarda. Anche conle discussioni procedono bene”. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

calciotoday_it : ???Il presidente del #Barcellona #Laporta torna a parlare del rinnovo di #Messi - __Micky__ : @nikita82roma @IvanWien92 @CalcioFinanza Io sono dell'idea che Laporta non volesse il rinnovo. Troppe cose non torn… - PSG24hours : RT @sportli26181512: #Barcellona, #Laporta: 'Speravo #Messi restasse anche gratis': Il presidente dei blaugrana parla della trattativa con… - sportli26181512 : #Barcellona, #Laporta: 'Speravo #Messi restasse anche gratis': Il presidente dei blaugrana parla della trattativa c… -

Ultime Notizie dalla rete : Laporta rinnovo

alfredopedulla.com

Commenta per primo Il centrocampista della Spagna Sergi Roberto ha parlato a Sport del suo futuro al Barcellona: 'Sono ottimista sul. Il presidenteha già parlato e credo che a breve la situazione si chiuderà , dopo un'estate che è stata movimentata'. Le parti hanno raggiunto un principio di intesa per prolungare ...ha detto che secondo le informazioni fornite, il consiglio riteneva di potersi permettere ...gli era stato detto che Neymar voleva tornare in Spagna e che aveva respinto le proposte di...Nessun comunicato ufficiale, nessun post sui profili social del club, ma la Lazio ha rinnovato i contratti di Ciro Immobile e Francesco Acerbi ...Ma ha anche sottolineato: «Abbiamo provato a restare insieme ma ad un certo punto abbiamo capito che non si poteva farlo. C'era anche tanta pressione da parte del PSG per l'offerta che gli era arrivat ...