La Cina aumenta la produzione delle miniere di carbone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per fronteggiare la crisi energetica la Cina, tramite i suoi funzionari ha ordinato a più di 70 miniere site in Mongolia Interna di aumentare la produzione di carbone, una quantità aggiuntiva di 100 milioni di tonnellate. Questo tipo di decisione, presa da Pechino, dimostra come la Cona stia provando ad aumentare l'offerta di carbone, cercando di risollevare anche la produzione delle industrie che hanno patito la crisi energetica e la carenza di carbone. HUAINAN, CHINA – Continua la crisi del carbone in Cina e il governo chiede alle miniere della Mongolia Interna di aumentare la produzione. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)Come ...

