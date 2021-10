Italia U-21, Tonali e Colombo in campo dal primo minuto contro la Bosnia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sandro Tonali e Lorenzo Colombo partiranno titolari nel match tra Italia Under 21 e i pari età della Bosnia Erzegovina Leggi su pianetamilan (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sandroe Lorenzopartiranno titolari nel match traUnder 21 e i pari età dellaErzegovina

Advertising

AntoVitiello : #Milan, Sandro #Tonali convocato dall'#Italia Under 21. Presente anche Lorenzo #Colombo - sportli26181512 : Milan, Tonali capitano in under 21: Sandro Tonali indossa la fascia di capitano nella sfida tra l’Italia Under...… - sportli26181512 : Under 21, Bosnia-Italia: Tonali e Colombo titolari: Alle 17.30 andrà in scena a Zenica la sfida tra Bosnia e Italia… - MilanNewsit : Under 21, Bosnia-Italia: Tonali e Colombo titolari - cn1926it : Le formazioni ufficiali di #BosniaItaliaUnder21: Lucca guida l’attacco azzurro -