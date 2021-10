Il Nobel per la Pace 2021 ai due giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Nobel per la Pace va a Maria Ressa e Dmitry Muratov per aver «rappresentato i giornalisti nel mondo» e, dunque, «per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per la democrazia e una Pace duratura». Lo ha annunciato poco fa l’Accademia reale svedese. Tra le 329 candidature c’erano anche il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny – già vittima di un tentativo di avvelenamento – e medici e infermieri italiani per il loro impegno nel corso della pandemia del Coronavirus. Diversi i potenziali vincitori del Nobel: si andava dall’attivista Greta Thunberg, che di recente è stata anche in Italia, a Milano, alle organizzazioni che si battono per la libertà di stampa come ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilper lava aper aver «rappresentato inel mondo» e, dunque, «per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per la democrazia e unaduratura». Lo ha annunciato poco fa l’Accademia reale svedese. Tra le 329 candidature c’erano anche il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny – già vittima di un tentativo di avvelenamento – e medici e infermieri italiani per il loro impegno nel corso della pandemia del Coronavirus. Diversi i potenziali vincitori del: si andava dall’attivista Greta Thunberg, che di recente è stata anche in Italia, a Milano, alle organizzazioni che si battono per la libertà di stampa come ...

