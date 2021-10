Il coraggio di 4 ragazzine: sit in al Corso per salvare il clima (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Aprono il cuore. Quattro ragazzine nell’affollato e frettoloso venerdì al Corso decidono di sedersi per terra sull’isola pedonale è di… scioperare per il clima. Seguaci di Greta, come lei scrivono su cartoni il loro messaggio – semplice quanto diretto – mostrando se stesse in un’azione di sensibilizzazione che fa più rumore di mille cortei. Aprono il cuore alla speranza, queste quattro ragazzine salernitane. Le generazioni dei loro nonni e dei loro padri hanno distrutto l’ambiente. A loro toccherà invece l’arduo compito di salvarlo. Iniziando, anche, da un sit in al Corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Aprono il cuore. Quattronell’affollato e frettoloso venerdì aldecidono di sedersi per terra sull’isola pedonale è di… scioperare per il. Seguaci di Greta, come lei scrivono su cartoni il loro messaggio – semplice quanto diretto – mostrando se stesse in un’azione di sensibilizzazione che fa più rumore di mille cortei. Aprono il cuore alla speranza, queste quattrosalernitane. Le generazioni dei loro nonni e dei loro padri hanno distrutto l’ambiente. A loro toccherà invece l’arduo compito di salvarlo. Iniziando, anche, da un sit in al. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

