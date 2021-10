Ignazio Moser torna sui social e rivela: “Malessere dovuto a fattori fisici e psicologici” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Solo qualche giorno fa Ignazio Moser aveva sorpreso i fan (1.1 milioni su Instagram) annunciando di doversi ritirare dai social per motivi di salute. Ora il fidanzato di Cecilia Rodriguez è tornato su Instagram scrivendo: “Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio Malessere, probabilmente è tutto dovuto a un insieme di fattori fisici e psicologici”. Il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser ha poi spiegato: “Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso), quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Solo qualche giorno faaveva sorpreso i fan (1.1 milioni su Instagram) annunciando di doversi ritirare daiper motivi di salute. Ora il fidanzato di Cecilia Rodriguez èto su Instagram scrivendo: “Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio, probabilmente è tuttoa un insieme di”. Il figlio del campione di ciclismo Francescoha poi spiegato: “Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso), quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non ...

