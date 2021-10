I numeri non stanno dalla parte della Lazio: troppi gol subiti (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Lazio ha subito gol nelle ultime otto partite di campionato, striscia peggiore dal 2018 per i biancocelesti. Il Bologna ha battuto 3-0 la Lazio nell’anticipo delle 12.30 della settima giornata di Serie A. Rossoblù in vantaggio al Dall’Ara con la rete di Barrow (14?), raddoppio firmato da Theate tre minuti dopo. Nella ripresa, Hickey cala il tris al 68?. La Lazio ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Acerbi al 76?. Tra i difensori dei maggiori cinque campionati europei con almeno due reti nel 2021/22, i due più giovani sono del Bologna (Hickey e Theate). Il Bologna ha segnato cinque gol su sviluppo di corner in questo campionato, più di ogni altra squadra; in tutta la scorsa Serie A ne realizzò sei. Il Bologna non ha perso nemmeno una delle prime quattro gare casalinghe in questo campionato: era dal 2010/11 ... Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) Laha subito gol nelle ultime otto partite di campionato, striscia peggiore dal 2018 per i biancocelesti. Il Bologna ha battuto 3-0 lanell’anticipo delle 12.30settima giornata di Serie A. Rossoblù in vantaggio al Dall’Ara con la rete di Barrow (14?), raddoppio firmato da Theate tre minuti dopo. Nella ripresa, Hickey cala il tris al 68?. Laha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Acerbi al 76?. Tra i difensori dei maggiori cinque campionati europei con almeno due reti nel 2021/22, i due più giovani sono del Bologna (Hickey e Theate). Il Bologna ha segnato cinque gol su sviluppo di corner in questo campionato, più di ogni altra squadra; in tutta la scorsa Serie A ne realizzò sei. Il Bologna non ha perso nemmeno una delle prime quattro gare casalinghe in questo campionato: era dal 2010/11 ...

