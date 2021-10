I due giornalisti dissidenti che hanno vinto il Nobel per la Pace

Advertising

OSLO - Il Nobel per la Pace 2021 è stato assegnato a: Dmitrij Muratov , caporedattore del giornale d'inchiesta russo Novaja Gazeta , la testata per la quale scriveva la giornalista russa Anna Politkovskaja , uccisa nel 2006, e Maria ...Il Premio Nobel per la Pace 2021 è stato assegnato a: la filippina Maria Ressa e il russo Dmitry Muratov . Isono stati insigniti 'per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione , che è precondizione per la ...Mentre Muratov ha precisato 'E' il premio ad Anna Politkovaja, non il mio', ricordando la collega uccisa nel 2006 Muratov, direttore di Novaya Gazeta, si è rifiutato di abbandonare la politica seguita ...Maria Ressa e Dmitry Muratov sono i vincitori del Nobel per la Pace 2021 . I Nobel per la pace ai due giornalisti, la filippina Maria Ressa ed il russo Dmitry ...