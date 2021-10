Governo, Giorgetti: “Se Salvini e Draghi sono contenti io sono felice” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Se Salvini è contento io sono contento, se Draghi è contento io sono contento se Salvini e Draghi sono contenti io sono felice”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervistato da Bruno Vespa, in merito al chiarimento che c’è stato tra il premier Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini, parlando alla rassegna Forum in Masseria, in diretta streaming dalla Masseria Li Reni di Manduria. “Credo che sia un bene per tutti, un bene per la Lega e per il Governo, – ha aggiunto – d’altra parte sapevamo che entrando al Governo e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Seè contento iocontento, seè contento iocontento seio”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, intervistato da Bruno Vespa, in merito al chiarimento che c’è stato tra il premier Marioe il leader della Lega Matteo, parlando alla rassegna Forum in Masseria, in diretta streaming dalla Masseria Li Reni di Manduria. “Credo che sia un bene per tutti, un bene per la Lega e per il, – ha aggiunto – d’altra parte sapevamo che entrando ale ...

