Google ora vuole l'Africa e prova ad "avvicinarsela" col cavo sottomarino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un investimento miliardario per aggiudicarsi una importante fetta del globo: l'Africa. Il continente che ad oggi conta 1,3 miliardi di abitanti ed una crescita demografica spaventosa è il prossimo obbiettivo di Big G, che punta ad una rivoluzione digitale di diversi paesi ad oggi dimenticati. Google ora vuole l'Africa (Adobe Stock)Google punta all'espansione in Africa, con un piano di investimenti che supera il miliardo di dollari. L'obbiettivo? Portare internet laddove non c'è e farlo nel posto giusto al momento giusto, ovvero nel continente africano, tra i luoghi con la più alta espansione demografica del globo. Il progetto quinquennale – quindi concluso entro il 2026 – prevede l'utilizzo di un cavo sottomarino in grado di portare la rete ad alta velocità in ...

