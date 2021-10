Giappone, forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 colpisce Tokyo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Avvertita in Giappone ieri, giovedì 7 ottobre 2021, una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2: epicentro Tokyo In Giappone ieri, giovedì 7 ottobre 2021, è stata avvertita una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2. L’epicentro è stato registrato a 52 chilometri a est di Tokyo nella prefettura di Chiba, a una profondità di 80 chilometri. Tutti i canali nazionali hanno sospeso la programmazione serale per fornire aggiornamenti in tempo reale sul sisma. La capitale Giapponese ha registrato un lungo blocco dei trasporti e interruzioni alla fornitura idrica in alcune aree, oltre a parziali blackout. Subito dopo il sisma, le principali linee ferroviarie e il ... Leggi su zon (Di venerdì 8 ottobre 2021) Avvertita inieri, giovedì 7 ottobre 2021, unadidi6.2: epicentroInieri, giovedì 7 ottobre 2021, è stata avvertita unadidi6.2. L’epicentro è stato registrato a 52 chilometri a est dinella prefettura di Chiba, a una profondità di 80 chilometri. Tutti i canali nazionali hanno sospeso la programmazione serale per fornire aggiornamenti in tempo reale sul sisma. La capitalese ha registrato un lungo blocco dei trasporti e interruzioni alla fornitura idrica in alcune aree, oltre a parziali blackout. Subito dopo il sisma, le principali linee ferroviarie e il ...

Advertising

italiagiappone : Forte scossa di terremoto in #Giappone, danni e feriti - viagrazie : Paura e danni in Giappone: forte terremoto scuote la prefettura di Chiba, oltre 30 feriti [VIDEO] - filip_enpoint : Forte scossa di terremoto in Giappone, danni e feriti - emanugi07 : Terremoto oggi in Giappone: forte scossa 6.2 avvertita a Tokyo - infoitinterno : Forte terremoto in Giappone: epicentro a Chiba, avvertito anche a Tokyo – MAPPE e DATI -