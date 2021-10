GF Vip 6, ancora scintille tra Sonia e Adriana: “Pensaci prima di parlare di solidarietà tra donne” (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ ancora scontro tra le due opinioniste del GF Vip 6: durante la puntata del 8 ottobre arrivano frecciatine e provocazioni La puntata di venerdì 8 ottobre 2021 del GF Vip 6 si è aperta con un acceso scontro tra Adriana Volpe e Sonia Brugamelli, a causa di alcuni dissapori tra le due aizzati ancora di più da una foto. In particolare, Volpe non ha digerito il fatto che Brugamelli si sia fatta uno scatto assieme a suo nemico Giancarlo Magalli, pubblicato poi su Instagram. Un gesto quello della moglie di Bonolis che è risultato essere una semplice provocazione. A quanto pare, però, tra le due non si è mai raggiunta una riappacificazione, anzi sono sopraggiunte delle frequenti frecciatine. “prima di parlare di argomenti e temi importati con la solidarietà femminile, ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’scontro tra le due opinioniste del GF Vip 6: durante la puntata del 8 ottobre arrivano frecciatine e provocazioni La puntata di venerdì 8 ottobre 2021 del GF Vip 6 si è aperta con un acceso scontro traVolpe eBrugamelli, a causa di alcuni dissapori tra le due aizzatidi più da una foto. In particolare, Volpe non ha digerito il fatto che Brugamelli si sia fatta uno scatto assieme a suo nemico Giancarlo Magalli, pubblicato poi su Instagram. Un gesto quello della moglie di Bonolis che è risultato essere una semplice provocazione. A quanto pare, però, tra le due non si è mai raggiunta una riappacificazione, anzi sono sopraggiunte delle frequenti frecciatine. “didi argomenti e temi importati con lafemminile, ...

