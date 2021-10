Generazione Botox | è boom di filler tra gli under 18 | I genitori li credono regali come altri

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Intere generazioni distrutte dai. È questo lo scenario che l’attrice Jamie Lee Curtis ha dipinto in un’intervista rilasciata proprio nei giorni in cui l’Inghilterra sceglie di vietare con una legge - ilBotulinum Toxin and Cosmetics (Children) Act - gli interventi di medicina estetica agli18 per porre un argine al fenomeno dei “baby ritocchi”. I numeri del fenomeno inglese sono importanti e questo spiega l’urgenza della legge: soltanto l’anno scorso in Inghilterra sono stati 41 mila gli interventi con ilsugli adolescenti. Mentre per le procedure consi parla di quasi 30 mila casi riguardanti minori, registrati nel 2017 secondo gli ultimi dati disponibili. I promotori della legge hanno chiesto anche a Galles, Scozia e Irlanda del Nord di attuare misure simili in modo ...