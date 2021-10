Forum, come partecipare come pubblico o come contendente? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 29 settembre 1985 veniva trasmesso per la prima volta Forum, il programma televisivo dove vengono trattati processi giudiziari con figuranti che interpretano i protagonisti dei vari casi. Talvolta le ricostruzioni traggono origine da procedimenti veri e sentenze emesse dallo Stato italiano, mentre in altri casi si tratta di telespettatori che scrivono alla trasmissione per partecipare e risolvere una questione che li riguarda personalmente. In questa seconda ipotesi, solo il richiedente partecipa di persona, mentre gli altri personaggi sono interpretati dai figuranti selezionati tramite casting. Ma come fare per partecipare al programma, sia come contendente che semplicemente ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 29 settembre 1985 veniva trasmesso per la prima volta, il programma televisivo dove vengono trattati processi giudiziari con figuranti che interpretano i protagonisti dei vari casi. Talvolta le ricostruzioni traggono origine da procedimenti veri e sentenze emesse dallo Stato italiano, mentre in altri casi si tratta di telespettatori che scrivono alla trasmissione pere risolvere una questione che li riguarda personalmente. In questa seconda ipotesi, solo il richiedente partecipa di persona, mentre gli altri personaggi sono interpretati dai figuranti selezionati tramite casting. Mafare peral programma, siache semplicemente ...

Advertising

GhigoTrieste : RT @TifosiBN: #Ramsey, dopo la tua ennesima polemica sui metodi di allenamento alla #Juve, non sarebbe ora che togli il disturbo? Se vai vi… - datamanager_it : #WeChangeIT Forum 2021 Per assistere iscrizione gratuita qui - Giosca3Giovanna : RT @AgidGov: Internet Governance Forum Italia 2021: pubblicato il programma e aperte le iscrizioni ?? Dal 9 all'11 novembre dibattiti e rif… - luc_sca : RT @gzibordi: Come puoi vedere, il Good Health Pass è un progetto a cui lavorano tante multinazionali, con al centro ovviamente 'GAVI', la… - rozaennee : no vabbè ora forum che fa i servizi su come gli stalker siano poveretti che vanno aiutati ?? -