Da Falsaperna a Portolano | la missione di SegreDifesa

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Al generale, che oggi lascia il servizio attivo, desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento e l’apprezzamento di tutta la Difesa per quanto è stato fatto in questo triennio; al generale, che assume oggi la responsabilità del Segretariato generale della Difesa, rivolgo i miei più sinceri auguri per il nuovo incarico”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è intervenuto questa mattina, alla cerimonia di avvicendamento alla carica di segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli Armamenti (Sga/Dna) tra il generale Nicolò, uscente, e il generale Luciano. Presenti al passaggio di consegne il presidente della ComDifesa del Senato, Gianluca Rizzo, il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, il capo di Stato maggiore della ...