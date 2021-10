Cos’è questo corpo celeste che viaggia nel nostro Sistema? Potrebbe spiegare anche la nostra origine

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Asteroide o cometa, quello chenelSolare è un ‘ibrido’.aiutare a capire l’della vita sulla Terra L’ibrido nelsolare – Computermagazine.it Nessuno è ancora riuscito ad interpretarlo: Un po’ asteroide, un po’ cometa? Un asteroide particolare? Una meta ancora non identificata? Sappiamo solo che è un raro oggetto, un ‘ibrido’, quello che stando nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. LEGGI>>> La NASA pronta alla folle missione per deviare un asteroide che può colpire la Terra: ultima possibilità? Come si presenta ilibrido Denominato (248370) 2005 Qn137, per gli amici appunto “ibrido”, ha un ...