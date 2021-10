Cingolani “Condizioni promettenti per la COP26 di Glasgow” (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto l’onere di essere il presidente del G20 Ambiente-Energia a Napoli, e ho assistito a progressi notevoli”. Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, intervenendo alla Camera ai lavori della Conferenza interparlamentare in preparazione della COP26 sul cambiamento climatico, ha espresso un cauto ottimismo in vista della conferenza di Glasgow.“Credo che le preCondizioni siano molto promettenti per la COP26”, ha detto il ministro, che parlando dell’obiettivo della riduzione della temperatura della terra di 1,5 gradi ha esortato “a mantenere viva l’accelerazione per giungere all’obiettivo”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto l’onere di essere il presidente del G20 Ambiente-Energia a Napoli, e ho assistito a progressi notevoli”. Il ministro della Transizione Ecologica Roberto, intervenendo alla Camera ai lavori della Conferenza interparlamentare in preparazione dellasul cambiamento climatico, ha espresso un cauto ottimismo in vista della conferenza di.“Credo che le presiano moltoper la”, ha detto il ministro, che parlando dell’obiettivo della riduzione della temperatura della terra di 1,5 gradi ha esortato “a mantenere viva l’accelerazione per giungere all’obiettivo”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

Italpress : Cingolani “Condizioni promettenti per la COP26 di Glasgow” - CorriereCitta : Cingolani “Condizioni promettenti per la COP26 di Glasgow” - blogsicilia : #notizie #sicilia Cingolani “Condizioni promettenti per la COP26 di Glasgow” - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cingolani “Condizioni promettenti per la COP26 di Glasgow” -… - ItaliaNotizie24 : Cingolani “Condizioni promettenti per la COP26 di Glasgow” -

Ultime Notizie dalla rete : Cingolani Condizioni Cingolani: condizioni molto promettenti verso la Cop26 ... questo è indispensabile per realizzare le nostre promesse, così come dobbiamo cambiare la fiscalità', ha concluso il ministro Cingolani. 'Le condizioni verso la Cop26 sono molto promettenti'.

B20 al vertice conclusivo. Marcegaglia: "Azioni concrete per la crescita" ... i ministri Daniele Franco, Elena Bonetti, Vittorio Colao, Roberto Cingolani, Luigi Di Maio. E poi ... "Questo G20 non sarà una passerella, dobbiamo incidere e ci sono le condizioni per farlo", aveva ...

Cingolani: condizioni molto promettenti verso la Cop26 Agenzia askanews Cingolani “Condizioni promettenti per la COP26 di Glasgow” ROMA (ITALPRESS) - "Ho avuto l'onere di essere il presidente del G20 Ambiente-Energia a Napoli, e ho assistito a progressi notevoli". Il ministro della Tra ...

Cingolani: condizioni molto promettenti verso la Cop26 Milano, 8 ott. (askanews) - "Il rapporto IPCC ha detto chiaramente che siamo in ritardo e l'aumento stimato di 2,7 gradi della temperatura ha lasciato un senso di emergenza e di urgenza. Noi alla Cop ...

... questo è indispensabile per realizzare le nostre promesse, così come dobbiamo cambiare la fiscalità', ha concluso il ministro. 'Leverso la Cop26 sono molto promettenti'.... i ministri Daniele Franco, Elena Bonetti, Vittorio Colao, Roberto, Luigi Di Maio. E poi ... "Questo G20 non sarà una passerella, dobbiamo incidere e ci sono leper farlo", aveva ...ROMA (ITALPRESS) - "Ho avuto l'onere di essere il presidente del G20 Ambiente-Energia a Napoli, e ho assistito a progressi notevoli". Il ministro della Tra ...Milano, 8 ott. (askanews) - "Il rapporto IPCC ha detto chiaramente che siamo in ritardo e l'aumento stimato di 2,7 gradi della temperatura ha lasciato un senso di emergenza e di urgenza. Noi alla Cop ...