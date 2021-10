Amici 21: Luigi Strangis piange con Rudy e parla della sua malattia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella puntata del daytime di Amici, in onda oggi su Canale 5, Luigi Strangis, è stato uno dei protagonisti, in quanto ha vissuto insieme a Rudy Zerbi, parlando della sua malattia. Carla Puddu provava una certa simpatia per Luigi Strangis, ma tra i due non sembra esserci nulla di più, in quanto la ballerina avrebbe L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella puntata del daytime di, in onda oggi su Canale 5,, è stato uno dei protagonisti, in quanto ha vissuto insieme aZerbi,ndosua. Carla Puddu provava una certa simpatia per, ma tra i due non sembra esserci nulla di più, in quanto la ballerina avrebbe L'articolo

Advertising

obsessionedgirl : RT @ccaarmencita: alex luigi e albe la holy trinity di amici 21 non le faccio io le regole #Amici21 - def3nceless_ : luigi è diabetico?????????????? #amici - saraadiss : LUIGI RENDI TI CONTO DI QUANTO TU SIA FORTUNATO PERCHÈ PIÙ DELLA METÀ DELLE PERSONE CHE VEDONO AMICI VORREBBERO ESS… - selishardliquor : RT @ccaarmencita: alex luigi e albe la holy trinity di amici 21 non le faccio io le regole #Amici21 - Reberebby215 : RT @divanomat: “Voglio viverlo amici non voglio passarci e basta, voglio lasciarci un’impronta” Luigi ?? #Amici21 -