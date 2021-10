8 ottobre 2011, vent'anni fa la tragedia di Linate (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ore 8.10. Il volo della Sas sta decollando dalla pista di Milano Linate; la visuale non è delle migliori, anzi. Sullo scalo lombardo infatti una fitta nebbia ricopre tutto e nasconde tutto. L'aereo è in piena accelerazione quando si trova davanti un aereo privato, un Cessna, che stava attraversando la pista. Lo schianto è inevitabile. L'aereo è ormai fuori controllo e si schianta in fondo alla pista contro un hangar. L'esplosione e le fiamme (l'apparecchio aveva ovviamente il pieno di carburante) non lasciano scampo a passeggeri e all'equipaggio. Sono 118 le vittime. Unico sopravvissuto è Pasquale Padovano, dipendente della Sea che si trovava nell'hangar investito dall'aereo. Incidente di Linate 8 ottobre 2001 L'inchiesta stabilirà che si è trattato di un errore umano. Leggi su panorama (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ore 8.10. Il volo della Sas sta decollando dalla pista di Milano; la visuale non è delle migliori, anzi. Sullo scalo lombardo infatti una fitta nebbia ricopre tutto e nasconde tutto. L'aereo è in piena accelerazione quando si trova davanti un aereo privato, un Cessna, che stava attraversando la pista. Lo schianto è inevitabile. L'aereo è ormai fuori controllo e si schianta in fondo alla pista contro un hangar. L'esplosione e le fiamme (l'apparecchio aveva ovviamente il pieno di carburante) non lasciano scampo a passeggeri e all'equipaggio. Sono 118 le vittime. Unico sopravvissuto è Pasquale Padovano, dipendente della Sea che si trovava nell'hangar investito dall'aereo. Incidente di2001 L'inchiesta stabilirà che si è trattato di un errore umano.

