Wta Indian Wells 2021 in tv | programma | date | orari e copertura streaming

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il, le, glie latv del Wta 1000 di, evento di scena dal 4 al 17 ottobre. Camila Giorgi è al via direttamente nel main draw americano. Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan sono invece le italiane presenti nelle qualificazioni. La fruizione televisiva del Wta disarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livedisponibile mediante il sito ufficiale dell’emittente e l’applicazione SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito alle performance delle italiane impegnate negli Usa. Di seguito ilcompleto del ...

Jasmine Paolini accede al secondo turno del torneodiWells, in California. Sul cemento del Bnp Paribas Open, la 25enne toscana n.63 al mondo ha battuto all'esordio nel tabellone principale la 22enne giapponese Mai Hontama (n.161) con il ......particolarmente delicato visto che si avvicinano Atp eFinals , e i punti in palio qui saranno fondamentali per qualificarsi. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta diWells ...ROMA (ITALPRESS) - Caroline Garcia supera il primo turno del "BNP Paribas Open", settimo WTA 1000 stagionale (combined con un Atp Masters 1000 maschile) dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari ch ...Jasmine Paolini accede al secondo turno del torneo Wta di Indian Wells, in California. Sul cemento del Bnp Paribas Open, la 25enne toscana n.63 al mondo ha battuto all'esordio nel tabellone principale ...