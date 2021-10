Tutto su Giovani e droga, il docu-film sulla tossicodipendenza in onda su RaiDue (Di giovedì 7 ottobre 2021) RaiDue, giovedì 7 ottobre 2021, presenta il film inchiesta di Alberto D’Onofrio Giovani e droga. Un racconto senza filtri della vita di sette Giovani tossicodipendenti durante il loro percorso di recupero nelle comunità di San Patrignano, di La Torre del gruppo Ceis di Modena e quella dell’associazione Anglad di Roma. Vi raccomandiamo... Achille Lauro: ecco chi sono davvero Il filmato parla di una realtà che molto spesso fa paura ma che esiste e riguarda moltissime famiglie e molti Giovani. Oltre alle storie dei ragazzi, raccoglie le testimonianze di genitori e degli operatori. Racconta le regole delle comunità che li accolgono e che si impegnano a restituire loro dignità, amore per se stessi e per la loro ... Leggi su diredonna (Di giovedì 7 ottobre 2021), giovedì 7 ottobre 2021, presenta ilinchiesta di Alberto D’Onofrio. Un racconto senza filtri della vita di settetossicodipendenti durante il loro percorso di recupero nelle comunità di San Patrignano, di La Torre del gruppo Ceis di Modena e quella dell’associazione Anglad di Roma. Vi raccomandiamo... Achille Lauro: ecco chi sono davvero Ilato parla di una realtà che molto spesso fa paura ma che esiste e riguarda moltissime famiglie e molti. Oltre alle storie dei ragazzi, raccoglie le testimonianze di genitori e degli operatori. Racconta le regole delle comunità che li accolgono e che si impegnano a restituire loro dignità, amore per se stessi e per la loro ...

