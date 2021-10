Trasporti. Dalla Regione Toscana 2 milioni agli enti locali in ‘aree a domanda debole’ (Di giovedì 7 ottobre 2021) Due milioni di euro Dalla Regione agli enti locali delle ‘aree a domanda debole’ per rinnovare direttamente o tramite appalto il parco autobus. La delibera che approva le linee guida del bando con il quale saranno accessibili i finanziamenti, è stata approvata Dalla giunta. “Si tratta di un intervento importante – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – che contribuisce a rispondere all’emergenza del momento che stiamo vivendo e che consente proprio per questo, non solo il rinnovo nella forma della sostituzione, ma anche la possibilità di aumentare il numero dei mezzi al fine di garantire il rispetto delle misure di contemimento della diffusione del virus con ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 ottobre 2021) Duedi eurodelleper rinnovare direttamente o tramite appalto il parco autobus. La delibera che approva le linee guida del bando con il quale saranno accessibili i finanziam, è stata approvatagiunta. “Si tratta di un intervento importante – ha detto il presidente dellaEugenio Giani – che contribuisce a rispondere all’emergenza del momento che stiamo vivendo e che consente proprio per questo, non solo il rinnovo nella forma della sostituzione, ma anche la possibilità di aumentare il numero dei mezzi al fine di garantire il rispetto delle misure di contemimento della diffusione del virus con ...

