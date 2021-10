Tomori il gigante corretto: una sola ammonizione col Milan, una certezza per Pioli (Di giovedì 7 ottobre 2021) un ragazzone perbene, Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori (tradotto: Dio mi ha riempito di gioia), ribattezzato Fikayo per evidente comodità. Determinato, attento, sempre pulito e puntuale e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) un ragazzone perbene, Oluwafikayomi Oluwadamilola(tradotto: Dio mi ha riempito di gioia), ribattezzato Fikayo per evidente comodità. Determinato, attento, sempre pulito e puntuale e ...

Advertising

sportli26181512 : Tomori il gigante corretto: una sola ammonizione col Milan, una certezza per Pioli: Tomori il gigante corretto: una… - CilentoRossone1 : 8 mesi e 30 partite con il Milan. Ieri sera è arrivato il suo primo cartellino giallo in Serie A. Gigante, leadersh… - MilanAnto21 : Partita dominata! Grande kessie, gigante Tomori, Leao meraviglioso, Sandrino Tonali migliore in campo per l’ennesima volta -